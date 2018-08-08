Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +32

У Києві сьогодні очікується гроза

Погода на сьогодні: 8 серпня 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується температура від +26 до +31 градусів, вночі до +22. На півночі країни сьогодні вдень температура повітря від +25 до +28 градусів вдень і до +18 вночі, у центральних областях без опадів, від +25 до +27 вдень і до +19 вночі. У східних областях без опадів, денна температура від +26 до +30, вночі - до +20 градусів. На півдні сонячно, вдень від +28 до +32, вночі - до +21, у Криму температура підніметься до +31, опадів не очікується.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні опадів, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +16 до +18.