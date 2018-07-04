Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +29

В Киеве днем от +22 до +24

Погода на сегодня: 4 июля 2018 года на территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +29. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе температура воздуха днем составит от +22 до +26. На севере днем от +21 до +25, в центральной части от +22 до +25. На востоке дневная температура от +25 до +28. На юге днем от +26 до +29, в Крыму до +28 и без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.