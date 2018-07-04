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Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +29

НовостиОбщество    04.07.2018 - 08:00
Фото: в Украине без осадков РБК-Украина)
Фото: в Украине без осадков РБК-Украина)

В Киеве днем от +22 до +24

Погода на сегодня: 4 июля 2018 года на территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +29. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе температура воздуха днем составит от +22 до +26. На севере днем от +21 до +25, в центральной части от +22 до +25. На востоке дневная температура от +25 до +28. На юге днем от +26 до +29, в Крыму до +28 и без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +28 В Днепропетровской области остаются обесточенными 23 населенных пункта
Теги публикации: Гидрометцентр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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