Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +34

В Киеве днем от +27 до +29

Погода на сегодня: 20 июня 2018 года на всей территории Украины сухо, осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +34. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе температура воздуха днем составит от +25 до +30. На севере днем от +25 до +29, в центральной части от +26 до +31. На востоке дневная температура от +30 до +33. На юге днем от +30 до +34, в Крыму до +32.

Фото: прогноз погоды на 20 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +27 до +29, ночью от +18 до +20. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области