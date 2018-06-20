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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +34

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 08:00
Фото: в Україні без опадів (Pixabey)
Фото: в Україні без опадів (Pixabey)

У Києві вдень від +27 до +29

Погода на сьогодні: 20 червня 2018 року на всій території України сухо, опадів не очікується, температура повітря підніметься до +34. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході температура повітря вдень становитиме від +25 до +30. На півночі вдень від +25 до +29, у центральній частині від +26 до +31. На сході денна температура від +30 до +33. На півдні вдень від +30 до +34, у Криму до +32.

Фото: прогноз погоди на 20 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +27 до +29, вночі від +18 до +20. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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