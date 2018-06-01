Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +29

В Киеве днем от +22 до +24

Погода на сегодня: 1 июня 2018 года на территории Украины малооблачно, осадков не ожидается, дожди возможны только в Закарпатской области, температура поднимется до +29. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе преимущественно без осадков, температура воздуха днем составит от +23 до +29. На севере днем от +17 до +24, в центральной части от +19 до +24. На востоке страны также без осадков, дневная температура от +17 до +21, на юге от +22 до +27, в Крыму до +25.

Фото: прогноз погоды на 1 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +22 до +24, ночью от +11 до +13. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области