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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +29

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 08:00
Фото: в Україні без опадів (instagram.com/want_kiev)
Фото: в Україні без опадів (instagram.com/want_kiev)

У Києві вдень від +22 до +24

Погода на сьогодні: 1 червня 2018 року на території України малохмарно, опадів не очікується, дощі можливі тільки в Закарпатській області, температура підніметься до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході переважно без опадів, температура повітря вдень становитиме від +23 до +29. На півночі вдень від +17 до +24, у центральній частині від +19 до +24. На сході країни також без опадів, денна температура від +17 до +21, на півдні від +22 до +27, у Криму до +25.

Фото: прогноз погоди на 1 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +22 до +24, вночі від +11 до +13. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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