Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +29

У Києві вдень від +22 до +24
Погода на сьогодні: 1 червня 2018 року на території України малохмарно, опадів не очікується, дощі можливі тільки в Закарпатській області, температура підніметься до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За прогнозами українських синоптиків, на заході переважно без опадів, температура повітря вдень становитиме від +23 до +29. На півночі вдень від +17 до +24, у центральній частині від +19 до +24. На сході країни також без опадів, денна температура від +17 до +21, на півдні від +22 до +27, у Криму до +25.
Фото: прогноз погоди на 1 червня
У столиці сьогодні вдень від +22 до +24, вночі від +11 до +13. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.
Фото: погода в Києві та області