Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +26

В Киеве днем от +22 до +24

Погода на сегодня: 27 мая 2018 года на западе Украины местами пройдут дожди с грозами, на остальной территории осадков не ожидается, температура поднимется до +26. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, в Тернопольской и Черновицкой области ожидается слабый дождь, на Закарпатье - слабый дождь с грозой, на остальной территории - переменная облачность. Ветер восточный, на юге - северо-восточный, 7-12 м/с.

Теплее всего будет в Николаевской, Харьковской, Львовской и Закарпатской областях. Там дневная температура воздуха составит от +24 до +26. В АР Крым днем от +23 до +25, ночью от +14 до +16. На востоке и севере днем от +21 до +24, на западе - от +23 до +25.

Фото: прогноз погоды на 27 мая (meteo.gov.ru)

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +22 до +24, ночью от +8 до +10. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области (meteo.gov.ua)