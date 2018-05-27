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Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +26

НовиниСуспільство    27.05.2018 - 10:00
Фото: погода в Києві (flickr.com/ebrd)
Фото: погода в Києві (flickr.com/ebrd)

У Києві вдень від +22 до +24

Погода на сьогодні: 27 травня 2018 року на заході України місцями пройдуть дощі з грозами, на решті території опадів не очікується, температура підніметься до +26. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, у Тернопільській і Чернівецькій області очікується слабкий дощ, на Закарпатті - слабкий дощ з грозою, на решті території - мінлива хмарність. Вітер східний, на півдні - північно-східний, 7-12 м/с.

Найтепліше буде у Миколаївській, Харківській, Львівській та Закарпатській областях. Там денна температура повітря становитиме від +24 до +26. У АР Крим вдень від +23 до +25, вночі від +14 до +16. На сході та півночі вдень від +21 до +24, на заході - від +23 до +25.

Фото: прогноз погоди на 27 травня (meteo.gov.ua)

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +22 до +24, вночі від +8 до +10. Вітер східний, 7-12 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області (meteo.gov.ua)

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Теги публікації: Гідрометцентр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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