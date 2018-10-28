Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +22

Фото: в Украине местами дожди (РБК-Украина)

В Киеве днем до +17

Погода на сегодня: 28 октября 2018 на западе и севере возможны дожди, в остальных регионах Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем до +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западных областях пройдут дожди, температура воздуха днем поднимется до +21. В Хмельницкой и Черновицкой областях без осадков. На севере также преимущественно дожди, без осадков только в Киевской области, днем до +17.

В центральной части малооблачно и сухо, днем от +18 до +21, ночью от +7 до +10. На востоке без осадков, днем от +17 до +20, ночью от +6 до +9. На юге тоже сухо, температура днем от +19 до +22, ночью от +9 до +12.

Фото: прогноз погоды на 28 октября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 28 октября без осадков, днем от +15 до +17, ночью от +7 до +9. Ветер северный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области