Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +22

Фото: в Україні місцями дощі (РБК-Україна)

У Києві вдень до +17

Погода на сьогодні: 28 жовтня 2018 на заході та півночі можливі дощі, в інших регіонах України опадів не очікується, температура повітря вдень до +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +21. В Хмельницькій та Чернівецькій областях без опадів. На півночі також переважно дощі, без опадів тільки в Київській області, вдень до +17.

В центральній частині ясно і сухо, вдень від +18 до +21, вночі від +7 до +10. На сході без опадів, вдень від +17 до +20, вночі від +6 до +9. На півдні теж сухо, температура вдень від +19 до +22, вночі від +9 до +12.

Фото: прогноз погоди на 28 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 28 жовтня без опадів, вдень від +15 до +17, вночі від +7 до +9. Вітер північний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області