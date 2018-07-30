Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +35

У Києві сьогодні очікується гроза

Погода на сьогодні: 30 липня 2018 року на заході і півночі України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +35. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні очікуються дощі та грози, температура від +27 до +31 градусів, вночі до +19. На півночі країни також дощі з грозами, очікується від +28 до +31 градусів вдень і до +21 вночі, у центральних областях без опадів, від +29 до +32, вдень до +21 вночі. У східних областях без опадів, денна температура від +30 до +34, вночі - до +21 градусів. На півдні переважно опадів, вдень від +30 до +35, вночі - до +23, у Криму температура підніметься до +35, опадів не очікується.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні очікується гроза, вдень очікується від +28 до +30 градусів тепла, вночі від +19 до +21.