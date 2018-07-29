Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +33

В Киеве сегодня без осадков

Погода на сегодня: 29 июля 2018 года на западе, юге и, местами, в центре Украины ожидаются дожди, на севере страны без осадков, температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди и грозы, температура от +26 до +30 градусов, ночью до +19. На севере страны сегодня днем без осадков, ожидается от +28 до +31 градусов днем и до +21 ночью, в центральных областях местами дожди, от +27 до +31 днем и до +21 ночью. В восточных областях без осадков, дневная температура от +29 до +33, ночью - до +23 градусов. На юге преимущественно без осадков, только в Запорожской области ожидается гроза, днем от +28 до +31, ночью - до +21, в Крыму температура поднимется до +31, осадков не ожидается.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня осадков, днем ожидается от +28 до +30 градусов тепла, ночью от +18 до +20.