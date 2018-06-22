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Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +34

НовостиОбщество    22.06.2018 - 08:00
Фото: в Украине местами дожди (РБК-Украина)
Фото: в Украине местами дожди (РБК-Украина)

В Киеве днем от +28 до +30

Погода на сегодня: 22 июня 2018 года на правобережной части Украины пройдут дожди, на остальной территории сухо, осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +34. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе пройдут дожди, температура воздуха днем составит от +17 до +28. На севере без осадков только в Сумской области, днем от +28 до +30, в центральной части от +29 до +33. На востоке осадков не ожидается, дневная температура от +31 до +33. На юге днем от +28 до +34, в Крыму до +32.

Фото: прогноз погоды на 22 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +28 до +30, ночью от +18 до +20. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью в Киеве без осадков, днем могут пройти дожди.

Фото: погода в Киеве и области 

Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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