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Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +34

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 08:00
Фото: в Україні місцями дощі (РБК-Україна)
Фото: в Україні місцями дощі (РБК-Україна)

У Києві вдень від +28 до +30

Погода на сьогодні: 22 червня 2018 року на правобережній частині України пройдуть дощі, на решті території сухо, опадів не очікується, температура повітря підніметься до +34. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході пройдуть дощі, температура повітря вдень становитиме від +17 до +28. На півночі без опадів, тільки в Сумській області, вдень від +28 до +30, у центральній частині від +29 до +33. На сході опадів не очікується, денна температура від +31 до +33. На півдні вдень від +28 до +34, у Криму до +32.

Фото: прогноз погоди на 22 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +28 до +30, вночі від +18 до +20. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вночі в Києві без опадів, вдень можуть пройти дощі.

Фото: погода в Києві та області

Синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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