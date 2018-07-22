Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +31

У Києві сьогодні очікуються дощі і грози

Погода на сьогодні: 22 липня 2018 року на більшій частині території України очікуються дощі, на півдні без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними вітчизняних синоптиків, на заході України сьогодні очікуються дощі та грози, температура від +24 до +27 градусів, вночі до +17. На півночі країни сьогодні вдень також дощі з грозами, очікується від +24 до +27 градусів вдень і до +18 вночі, в центральних областях також дощі і грози, від +25 до +28, вдень до +19 вночі. У східних областях також грози і дощі, денна температура від +25 до +28, вночі - до +19 градусів. На півдні опадів сьогодні не очікується, вдень від +27 до +31, вночі - до +21, у Криму температура підніметься до +30 і без опадів.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні очікуються дощі і грози, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла, вночі від +16 до +18.

Фото: прогноз на 22 липня