Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +33

В Киеве днем от +15 до +17

Погода на сегодня: 23 июня 2018 года почти на всей территории Украины ожидаются дожди, без осадков только на востоке, температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе пройдут дожди, температура воздуха днем составит от +15 до +18. На севере днем от +15 до +26, в центральной части от +21 до +27. На востоке без осадков, дневная температура от +29 до +33. На юге пройдут дожди, днем от +25 до +32, в Крыму до +32.

Фото: прогноз погоды на 23 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +15 до +17, ночью от +12 до +14. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

Фото: погода в Киеве и области