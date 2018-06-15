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Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +33

НовостиОбщество    15.06.2018 - 08:00
Фото: в Украине дожди (РБК-Украина)
Фото: в Украине дожди (РБК-Украина)

В Киеве днем от +24 до +26

Погода на сегодня: 15 июня 2018 года на западе, севере и в центре Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди пройдут во всех областях, температура воздуха днем составит от +22 до +27. На севере, днем от +24 до +26, в центральной части от +25 до +33.

На востоке страны без осадков, дневная температура от +29 до +33. На юге тоже дождей не ожидается, днем от +28 до +33, в Крыму до +33.

Фото: прогноз погоды на 15 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +24 до +26, ночью от +16 до +18. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве пройдут дожди.

Фото: погода в Киеве и области

В Украине создадут систему с информацией о погоде, состоянии воздуха, воды и климатических изменениях
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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