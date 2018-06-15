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Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +33

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 08:00
Фото: в Україні дощі (РБК-Україна)
Фото: в Україні дощі (РБК-Україна)

У Києві вдень від +24 до +26

Погода на сьогодні: 15 червня 2018 року на заході, півночі і в центрі України пройдуть дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі пройдуть у всіх областях, температура повітря вдень становитиме від +22 до +27. На півночі, вдень від +24 до +26, у центральній частині від +25 до +33.

На сході країни без опадів, денна температура від +29 до +33. На півдні теж дощів не очікується, вдень від +28 до +33, у Криму до +33.

Фото: прогноз погоди на 15 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +24 до +26, вночі від +16 до +18. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві пройдуть дощі.

Фото: погода в Києві та області

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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