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Погода на сегодня: большую часть Украины накроют дожди

Новости » Общество    22.03.2019 - 08:00
Погода на сегодня: большую часть Украины накроют дожди
Фото: в Украине ожидаются дожди (РБК-Украина)

Погода в Украине сегодня ухудшится

Погода на сегодня: 22 марта почти на всей территории пройдут дожди, на востоке ночью местами заморозки, температура воздуха днем поднимется до +15. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе местами дожди, днем от +9 до +14, ночью от +2 до +5. На севере Украины дожди, днем от +6 до +11, а ночью от 0 до +5. В центре сегодня тоже пройдут дожди, днем от +8 до +12, ночью от 0 до +4.

На востоке такая же ситуация с осадками, в Луганской области возможны заморозки, а в Харьковской - мокрый снег, днем от +5 до +9, ночью от -1 до +2. На юге преимущественно сухо, днем от +9 до +15, ночью от +1 до +5. В Крыму днем от +10 до +12, ночью от +2 до +4.

Погода на сегодня: большую часть Украины накроют дожди

Фото: погода в Украине 22 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 22 марта дожди, днем от +9 до +11, ночью от +3 до +5, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода на сегодня: большую часть Украины накроют дожди

Фото: погода в Киеве и области 22 марта

 

Отметим, на 22 марта объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, в северных, центральных и восточных областях, а также в Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности).

В таких случаях нужно плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании; избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Синоптик предупредила о непредсказуемом марте
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