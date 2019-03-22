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Погода на сьогодні: більшу частину України накриють дощі

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: більшу частину України накриють дощі
Фото: в Україні очікуються дощі (РБК-Україна)

Погода в Україні сьогодні погіршиться

Погода на сьогодні: 22 березня майже на всій території пройдуть дощі, на сході вночі місцями заморозки, температура повітря вдень підніметься до +15. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході місцями дощі, вдень від +9 до +14, вночі від +2 до +5. На півночі України дощі, вдень від +6 до +11, а вночі від 0 до +5. У центрі сьогодні теж пройдуть дощі, вдень від +8 до +12, вночі від 0 до +4.

На сході така ж ситуація з опадами, у Луганській області можливі заморозки, а в Харківській - мокрий сніг, вдень від +5 до +9, вночі від -1 до +2. На півдні переважно сухо, вдень від +9 до +15, вночі від +1 до +5. У Криму вдень від +10 до +12, вночі від +2 до +4.

Погода на сьогодні: більшу частину України накриють дощі

Фото: погода в Україні 22 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 22 березня дощі, вдень від +9 до +11, вночі від +3 до +5, вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: більшу частину України накриють дощі

Фото: погода в Києві та області 22 березня

 

Відзначимо, на 22 березня оголошено штормове попередження. За прогнозом синоптиків, у північних, центральних і східних областях, а також у Києві та Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки).

У таких випадках треба щільно закрити вікна, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчій будівлі; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автомобілі.

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