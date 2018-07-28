Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +32

В Киеве сегодня ожидаются дожди и грозы

Погода на сегодня: 28 июля 2018 года на территории Украины ожидаются дожди с грозами, без осадков только в восточных областях, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, на западе страны пройдут дожди с грозами, температура днем от +25 до +29. На севере страны дневная температура составит от +26 до +29, в центральной части от +27 до +30.

На востоке Украины осадков не ожидается, днем от +30 до +32. На юге прогнозируются дожди с грозами, днем от +27 до +31, в Крыму до +30.

Фото: прогноз погоды на 28 июля

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня ожидаются дожди и грозы, днем от +27 до +29, ночью от +17 до +18.

Фото: погода в Киеве и области