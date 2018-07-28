Погода на сьогодні: в Україні дощі з грозами, температура до +32

У Києві сьогодні очікуються дощі і грози

Погода на сьогодні: 28 липня 2018 року на території України очікуються дощі з грозами, без опадів лише у східних областях, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, на заході країни пройдуть дощі з грозами, температура вдень від +25 до +29. На півночі країни денна температура становитиме від +26 до +29, у центральній частині від +27 до +30.

На сході України опадів не очікується, вдень від +30 до +32. На півдні прогнозуються дощі з грозами, вдень від +27 до +31, у Криму до +30.

Фото: прогноз погоди на 28 липня

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні очікуються дощі і грози, вдень від +27 до +29, вночі від +17 до +18.

Фото: погода в Києві та області