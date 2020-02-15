Дожди со снегом и потепление до +8: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях, кроме Закарпатской и Винницкой областей, снег с дождем

Погода в Украине 15 февраля остается прохладной, снег с дождем и "плюсовая" температура. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях, кроме Закарпатской и Винницкой областей, снег с дождем, днем +2+5, а ночью -1+2. В центре страны тоже снег с дождем, днем +3+5, а ночью -1+1. Впрочем, в Полтавской и Кировоградской областях будет переменная облачность и без осадков.

На севере страны будет идти снег с дождем, днем +2+5, а ночью 0-2, а на востоке страны без осадков, днем -1+4, а ночью -3-6. В южных областях тепло, днем +6+8, а ночью -1+3.

Прогноз в Киеве

Синоптики прогнозируют, что в Киеве в субботу будет снег с дождем. Днем +3+5, а ночью -1+1.

Напомним, горные спасатели в районе горной долины Драгобрат в Карпатах нашли пять туристов, что заблудились.