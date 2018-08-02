Погода на сегодня: на большей территории Украины без осадков, температура до +31

В Киеве сегодня без садков

Погода на сегодня: 2 августа 2018 года на востоке Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины без осадков, температура от +25 до +31 градусов, ночью до +18. На севере страны сегодня днем без осадков, температура воздуха от +26 до +28 градусов днем и до +18 ночью, в центральных областях без осадков, от +26 до +28 днем и до +18 ночью. В восточных областях ожидаются дожди, дневная температура от +26 до +30, ночью - до +18 градусов. На юге солнечно, днем от +29 до +31, ночью - до +21, в Крыму температура поднимется до +30, осадков не ожидается.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня осадков, днем ожидается от +26 до +28 градусов тепла, ночью от +16 до +18.