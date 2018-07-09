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Погода на сьогодні: на більшій частині території України без опадів, температура до +34

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 08:00
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві сьогодні вдень опадів не очікується

Погода на сьогодні: 9 липня 2018 року на більшій частині території України без опадів, лише на заході очікуються дощі з грозами, температура повітря підніметься до +34. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

за прогнозами українських синоптиків, сьогодні в західних областях України очікуються дощі і грози, вночі температура повітря опуститься до +11, вдень очікується від +20 до +28. На півночі країни сьогодні вдень без опадів, вночі стовпчики термометра опустяться до +15, вдень від +26 до +28. У центральних регіонах України без опадів, вночі мінімально буде +15, вдень очікується від +26 до +28. На сході України вночі температура опуститься до +16, вдень від +27 до +34. На півдні країни сонячно, температура вночі опуститься до +20, вдень від +28 до +34, у Криму до +34 і без опадів.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні вдень опадів не очікується, вдень температура повітря становитиме від +27 до +29, вночі від +17 до +19.

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 8-9 липня Погода на сьогодні: в південних областях очікуються дощі, температура до +33
Теги публікації: Гідрометцентр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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