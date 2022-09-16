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Погода резко ухудшается. В Карпатах может выпасть до 5 см снега

Фото: в Карпатах может выпустить до 5 см снег 18 сентября (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

В ближайшие дни погода в Украине может снова ухудшиться. В Карпатах ожидаются значительные осадки, а на высокогорье может выпасть до 5 см снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

В воскресенье, 18 сентября, в большинстве областей прогнозируются дожди с грозами. Порывы ветра днем до 15-20 м/с.

В западных, северных и центральных областях обильные дожди, количество осадков 20-30 мм. Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

В Карпатах ожидается сильный дождь с мокрым снегом, количество осадков 40-50 мм. На высокогорье может выпасть 3-5 см снега. В горах объявили ІІ уровень опасности (оранжевый).

Напомним, сегодня погода в Украине будет по-осеннему теплой, однако в большинстве областей ожидаются дожди.

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