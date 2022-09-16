Погода резко ухудшается. В Карпатах может выпасть до 5 см снега

В ближайшие дни погода в Украине может снова ухудшиться. В Карпатах ожидаются значительные осадки, а на высокогорье может выпасть до 5 см снега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
В воскресенье, 18 сентября, в большинстве областей прогнозируются дожди с грозами. Порывы ветра днем до 15-20 м/с.
В западных, северных и центральных областях обильные дожди, количество осадков 20-30 мм. Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).
В Карпатах ожидается сильный дождь с мокрым снегом, количество осадков 40-50 мм. На высокогорье может выпасть 3-5 см снега. В горах объявили ІІ уровень опасности (оранжевый).
Напомним, сегодня погода в Украине будет по-осеннему теплой, однако в большинстве областей ожидаются дожди.
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