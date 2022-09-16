Жара возвращается, но дожди не отходят: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 16 сентября будет жаркой на юге. На остальных территориях прохладнее, дожди будут продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди, ночью в Карпатах и на Прикарпатье, а днем в восточных областях умеренные, местами значительные дожди.

При этом в большинстве южных областей и Крыма без существенных осадков.

В северной части ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +13 +15 градусов, днем +17 +19;

на западе ночью +13 +15, а днем +17 +20 градусов;

в восточных областях ночью +13 +15 градусов, днем +22 +24;

на юге страны ночью +16 +18, а днем +26 +30 градусов;

в центральных областях ночью +13 +15 градусов, днем +21 +23.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями и ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +12 +14, а ночью +18 +20.