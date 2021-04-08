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Погода позволила продолжить строительство первого хайвея в Украине

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 10:02
Погода позволила продолжить строительство первого хайвея в Украине Фото: строительные работы на трассе Н-31 (facebook.com / Ukravtodor)
Автор: РБК-Украина

Благоприятные погодные условия позволили компании-подрядчику "РДС" продолжить работы по устройству слоя тяжелого бетона на трассе Н-31, строящийся по президентской программе "Большая стройка".

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

Трасса Н-31 строится в Полтавской и Днепропетровской области. Это будет хайвей, который соединит качественной дорогой Днепр и Киев.

Сейчас подрядчик проводит работы на участке трассы Н-31 Днепр - Решетиловка вблизи с. Бережнивка Белицкой общины по левому проезду, который расположен в Полтавской области.

Толщина финишного слоя дорожного покрытия "бетонки" составит 26 см. Перед его устройством была проведена стабилизация основания земляного полотна негашеной известью.

"Укравтодор" разъяснил, что это делается "для достижения необходимого модуля упругости и усиления основы накануне устройства слоя пескоцемента толщиной 30 см и постного бетона толщиной 18 см".

По данным Службы автомобильных дорог Украины, в целом в Полтавской области уже обновлено более 50 км дорожного покрытия на двух проездах трассы Н-31. В целом через Полтавскую область проходит 79,4 км автодороги.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал о планах президентской программы. По его словам, до конца 2023 будет восстановлена ​​вся сеть (более 20 тыс. км) общенациональных дорог, за которые отвечает "Укравтодор".

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