Погода дозволила продовжити будівництво першого хайвею в Україні

Сприятливі погодні умови дозволили компанії-підряднику "РДС" продовжити роботи з влаштування шару важкого бетону на трасі Н-31, який будується за президентською програмою "Велике будівництво".

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" в Facebook.

Траса Н-31 будується в Полтавській і Дніпропетровській області. Це буде хайвей, який з'єднає якісною дорогою Дніпро і Київ.

Наразі підрядник проводить роботи на ділянці траси Н-31 Дніпро - Решетилівка поблизу с.Бережнівка Білицької громади по лівому проїзду, що у Полтавській області.

Товщина фінішного шару дорожнього покриття “бетонки” складатиме 26 см. Перед його влаштуванням була проведена стабілізація основи земляного полотна негашеним вапном.

"Укравтодор" роз’яснив, що це робиться "для досягнення необхідного модуля пружності та посилення основи напередодні влаштування шару піскоцементу товщиною 30 см та пісного бетону товщиною 18 см".

За даними Служби автомобільних доріг України, загалом на Полтавщині вже оновлено понад 50 км дорожнього покриття