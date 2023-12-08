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Погода не позаздриш. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Україна, П'ятниця 08 грудня 2023 07:00
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Погода не позаздриш. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На більшості території України сьогодні погоді навряд чи позаздриш. Очікуються дощ, сніг, наліпання снігу та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У північних, Вінницькій та Харківській областях сніг, у більшості центральних, східних та південних областей сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь", - йдеться в повідомленні.

Водночас у західних областях без істотних опадів, на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у північних та західних областях вдень 1-6° морозу, на решті території впродовж доби 0-5° морозу, на півдні країни 0-5° тепла, вдень в Криму 6-11° тепла.

Погода не позаздриш. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Потепління та погода в Україні найближчими днями

На вихідних опади ймовірні лише на сході України. А з 11-го грудня очікується потепління, відлига.

Загалом у грудні 2023 року в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. Докладніше - у матеріалі.

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