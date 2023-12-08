ua en ru
Пт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Погода не позавидуешь. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Украина, Пятница 08 декабря 2023 07:00
UA EN RU
Погода не позавидуешь. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На большей части территории Украины сегодня погоде вряд ли позавидуешь. Ожидается дождь, снег, налипание снега и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В северных, Винницкой и Харьковской областях снег, в большинстве центральных, восточных и южных областей снег и дождь, налипание мокрого снега, гололедица", - говорится в сообщении.

В западных областях без существенных осадков, на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. На дорогах большинства областей гололед.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в северных и западных областях днем 1-6° мороза, на остальной территории в течение суток 0-5° мороза, на юге страны 0-5° тепла, днем в Крыму 6-11° тепла.

Погода не позавидуешь. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Потепление и погода в Украине в ближайшие дни

На выходных осадки возможны лишь на востоке Украины. А с 11 декабря ожидается потепление, оттепель.

В общей сложности в декабре 2023 года в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градусов выше нормы. Подробнее - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами С-300: силы ПВО рассказали о сбитых целях
РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами С-300: силы ПВО рассказали о сбитых целях
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО