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Погода погіршиться. Синоптики попереджають про град та шквали вітру

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні 28 червня суттєво погіршиться. У низці областей прогнозують дощі, град та шквали вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У середу в Україні хмарно з проясненнями.

Вночі у більшості західних, північних та центральних регіонів, вдень в Україні прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. У південно-східній частині країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Вдень у північно-західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі прогнозується на рівні 12-17°, на півдні до 20°, у західних регіонах 8-13°. Вдень в Україні 18-23°, у південно-східних регіонах 23-28°.

Погода в Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, а вдень місцями грози.

Температура вночі у столиці буде на рівні 14-16°, вдень 21-23°, по області вночі 12-17°, вдень 18-23°. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, синоптики вже дали прогноз погоди на липень. Середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів, що на 1-2 градусів вище за норму.

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