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Погода у Київській області побила черговий температурний рекорд

Фото: погода у Київській області побила черговий температурний рекорд (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора, 22 жовтня, в Київській області був встановлений новий температурний рекорд. Він побив показник 88-річної давнини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"22 жовтня 2023 року на Агрометеорологічна станція Миронівка зафіксований рекорд: максимальна добова температура повітря: +21.3°С", - йдеться в повідомленні.

Кліматологи зазначають, що до цього цей рекорд був зафіксований у 1935 році. Показник температури тоді становив +20.3°С.

Рекорди погоди у Києві

Погода у Києві постійно встановлює нові рекорди.Так, 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6 градусів тепла. Таким чином було побито столітній рекорд.

Щодо серпня, то в Києві рекорди погоди фіксувалися три дні поспіль. Якраз 29 серпня було встановлено відразу три кліматичні рекорди. А 28 серпня температура піднялася до 35,7 градуса, що на 0,6 градуса вище за попередній рекордний показник 1943 року.

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