Погода у Київській області побила черговий температурний рекорд

"22 жовтня 2023 року на Агрометеорологічна станція Миронівка зафіксований рекорд: максимальна добова температура повітря: +21.3°С", - йдеться в повідомленні.

Кліматологи зазначають, що до цього цей рекорд був зафіксований у 1935 році. Показник температури тоді становив +20.3°С.

Рекорди погоди у Києві

Погода у Києві постійно встановлює нові рекорди.Так, 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6 градусів тепла. Таким чином було побито столітній рекорд.

Щодо серпня, то в Києві рекорди погоди фіксувалися три дні поспіль. Якраз 29 серпня було встановлено відразу три кліматичні рекорди. А 28 серпня температура піднялася до 35,7 градуса, що на 0,6 градуса вище за попередній рекордний показник 1943 року.