Погода в первые выходные осени не порадует. Синоптики дали прогноз

Суббота, 3 сентября

В этот день не стоит выходить на улицу без зонта. На всей территории Украины ожидается дождь, местами - с грозами. Последние ожидаются на востоке и юге Украины. В контексте этого температура воздуха в этих регионах будет варьироваться в пределах +23…+25 днем и +12…+15 ночью. На остальной территории Украины будет в разы холоднее - +15…+17 днем и ночью - +7…+12 в зависимости от области.

Воскресенье, 4 сентября

В воскресенье будет наблюдаться небольшая облачность. Но дождей не ожидается на большей части Украины, кроме восточного региона. Осадки пройдут в Луганской и Донецкой областях (с грозами) и в Харьковской - без них. Температура воздуха ожидается днем - +16…+21 днем и +8…+12 ночью. Холоднее всего будет на западе и в центре Украины, а теплее всего - на юге.