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Погода в первые выходные осени не порадует. Синоптики дали прогноз

Фото: синоптики дали прогноз погоды на выходные 3-4 сентября (pixabay com)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие выходные погода в Украине будет переменчивой. В субботу ожидаются дожди по всей территории, а в воскресенье - будет солнечно, но не без дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота, 3 сентября

В этот день не стоит выходить на улицу без зонта. На всей территории Украины ожидается дождь, местами - с грозами. Последние ожидаются на востоке и юге Украины. В контексте этого температура воздуха в этих регионах будет варьироваться в пределах +23…+25 днем и +12…+15 ночью. На остальной территории Украины будет в разы холоднее - +15…+17 днем и ночью - +7…+12 в зависимости от области.

Воскресенье, 4 сентября

В воскресенье будет наблюдаться небольшая облачность. Но дождей не ожидается на большей части Украины, кроме восточного региона. Осадки пройдут в Луганской и Донецкой областях (с грозами) и в Харьковской - без них. Температура воздуха ожидается днем - +16…+21 днем и +8…+12 ночью. Холоднее всего будет на западе и в центре Украины, а теплее всего - на юге.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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