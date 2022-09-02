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Погода у перші вихідні осені не потішить. Синоптики дали прогноз

Фото: синоптики дали прогноз погоди на вихідні 3-4 вересня (pixabay com)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими вихідними погода в Україні буде мінливою. У суботу очікуються дощі на всій території, а в неділю - буде сонячно, але не без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота, 3 вересня

У цей день не варто виходити на двір без парасольки. На всій території України очікується дощ, місцями - з грозами. Останні очікуються на сході та півдні України. У контексті цього температура повітря в цих регіонах варіюватиметься в межах +23…+25 вдень та +12…+15 вночі. На решті території України буде в рази холодніше - +15…+17 вдень та вночі - +7…+12 залежно від області.

Неділя, 4 вересня

У неділю спостерігатиметься невелика хмарність. Але дощів не очікується на більшій частині України, окрім східного регіону. Опади пройдуть у Луганській та Донецькій областях (з грозами) та в Харківській - без них. Температура повітря очікується вдень - +16...+21 вдень та +8...+12 вночі. Найхолодніше буде на заході та в центрі України, а найтепліше - на півдні.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 14-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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