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Погода, как в начале апреля. В Киеве обновлены еще два температурных рекорда

Автор: Александр Белоус

В среду, 5 января, в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила 6,5 градусов тепла. Это на 0,7 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1961 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

"Климатическая норма превышена на 9,1 градусов, что соответствует погоде начала апреля", - говорится в сообщении.

Кроме того, максимальная температура в столице 5 января поднялась до 10,7 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 2,3 градусов. В январе текущего года это уже четвертый рекорд.

Напомним, в 2021 году средняя температура в Киеве составила 9,2 градусов тепла, что на 0,2 градусов больше климатической нормы 1991-2020 гг.

Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне - соответственно 9 и 10.

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