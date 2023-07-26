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Погода у Києві здивує. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 26 липня, буде контрастною – десь спека, а десь відчутно прохолодніше. У Києві - дощ із грозою та вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Короткочасні дощі передбачаються у західних, північних областях України, більшості центральних, окрім Дніпропетровської та значної частини Полтавської областей", - розповіла вона.

До того ж за даними синоптика, дощі супроводжуватимуться грозами.

Вітер переважатиме з південного заходу, лише на заході України - з північного заходу, буде помірним, часом рвучким до штормових поривів 15-20 м/с.

Схід та південь

У східних областях, на півдні України та у Дніпропетровській області й східних районах Полтавської області домінуватиме суха спекотна погода з температурою повітря +28....+33 градуси.

Захід

На заході України буде найсвіжіше, +22....+26 градусів.

Північ

У північних областях: у Житомирській області спека послабне до +25 градусів, у Київській області до +26....+27 градусів, у Чернігівській очікується +26...+28 градусів, а ось у Сумській - ще буде спекотно, до +30 градусів.

Центр

У центральній частині стане легше дихати на у Вінницькій області, близько +27 градусів, на решті території центральних областей попече до +29....+32 градусів.

Погода у Києві

У Києві сьогодні місцями пройде дощ з грозою. Температура повітря знизиться і становитиме близько +27, +28 градусів.

"Обережно! Буде завтра в Києві вітряний день!" - попередила синоптик.

Прогноз погоди в Україні до п'ятниці

За даними Діденко, у четвер-п'ятницю зниження температури повітря пошириться у східному напрямку України.

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