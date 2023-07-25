ua ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні та до кінця тижня в Україні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 липня 2023 07:00
Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні та до кінця тижня в Україні Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні та до кінця тижня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 липня, в Україні переважатиме тепла, часом спекотна, погода. Але без опадів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Дощі, місцями з грозами, пройдуть у західних, північних та подекуди на Вінниччині, Черкащині, Одещині. У Карпатах та навколо Карпат є ймовірність сильних злив", - розповіла вона.

За словами синоптика, на решті території опадів не очікується.

Як зазначила Діденко, вітер в Україні буде південно-західним, помірним, часом рвучким до 15-20 м/с.

Погода в Києві сьогодні

Як розповіла синоптик, у Києві 25 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря становитиме +29 градусів.

Прогноз погоди в Україні до п'ятниці

За даними Діденко, у середу похолоднішає на заході України, а впродовж четверга-п'ятниці зниження температури повітря пошириться в східному напрямку.

Погода в серпні в Україні

За даними синоптиків, погода в серпні буде ближчою до посушливої. Температура в третьому місяці літа коливатиметься від +12...+29 тепла. Опади очікують лише один день наприкінці місяця. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу в Донецькій області: карти боїв ISW
ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу в Донецькій області: карти боїв ISW
DAILY
За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації