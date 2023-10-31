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Погода в Києві встановила новий рекорд, їх вже 40 з початку року

Фото: погода в Києві встановила новий рекорд (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві встановлено новий погодний максимум. На цей раз він стосується температури повітря, яка піднялася до рекордних "плюсів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°С", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають кліматологи, це на 2,3°С вище попереднього рекордного показника 2013 року.

"Це вже 40 температурний рекорд з початку року у столиці", - додали спеціалісти.

Нещодавні погодні рекорди

Зазначимо, що буквально 28 жовтня у Києві був побитий рекорд максимальної швидкості вітру. Цього дня вона досягла рекордних 20 м/с, повторивши попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році. Крім того, 22 жовтня у Київській області було встановлено новий температурний рекорд - +21.3°С. Він побив показник 88-річної давнини.

Нагадаємо, 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6 градусів тепла. Таким чином було побито столітній рекорд.

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