Погода в Киеве: синоптики предупреждают о порывах ветра в ближайший час

До конца суток 4 июля в Киеве сохранятся порывы ветра 15-18 м/с

В Киеве в среду, 4 июля, в ближайший час ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток 4 июля ожидаются порывы ветра 15-18 м/с", - указано в сообщении.

В КГГА напомнили, что в случае усиления ветра необходимо все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

"Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии. Избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - сообщили в КГГА.

Напомним, недавно сообщалось, что в Киеве погода в первых числах июля побила два рекорды по аномально низким температурам. В частности, погода в первых числах июля в Киеве больше соответствовала температурными показателями конца сентября, чем в середине лета.