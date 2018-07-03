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Інтерв'ю

Погода в Києві на початку липня побила два рекорди з аномально низьких температур

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 14:39
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Така температура в липні відповідає показникам вересня

У Києві погода у перших числах липня побив два рекорди за аномально низьких температур. Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, за даними обсерваторії, погода в перших числах липня в Києві більше відповідала температурними показниками кінця вересня, ніж середині літа.

Згідно з метеоспостереженнями, 2 липня у столиці були побиті два температурних рекорди. Ммаксимальная температура повітря в цей день не піднялася вище +14,9 градусів, що на 1,3 градуса нижче попереднього рекорду найнижчої температури для даної дати, зафіксованого в 1913 році.

Фото: температурні показники в Києві (cgo-sreznevskyi.kiev.ua)

У той же час середня добова температура склала +12 градусів, що на 0,1 градус нижче попереднього рекорду, який був зафіксований в цей день в 1908 році.

"По кліматичним нормам така температура відповідає 24 вересня", - додали в обсерваторії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 липня 2018 року на території України без опадів, температура повітря в окремих регіонах підніметься до +28.

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Теги публікації: Гідрометцентр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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