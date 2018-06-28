Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Погода в Киеве: синоптики предупредили о граде и шквалах

НовостиОбщество    28.06.2018 - 10:25
Иллюстративное фото (Wikimedia Commons)
Иллюстративное фото (Wikimedia Commons)

Всего в Киеве в течение 28 июня сегодня будет переменная облачность

Сегодня, 28 июня 2018, в Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщили в КГГА.

"В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. В общем сегодня будет переменная облачность, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура днем от + 27 до +29", - указано в сообщении.

Также в КГГА напомнили, что в случае усиления ветра стоит все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Также на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине 28-29 июня 2018 года. Также сильные дожди продлятся 29 июня в Карпатском регионе.

Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +35 В результате непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта
Теги публикации: Гидрометцентр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму
Диего Марадона шокировал болельщиков после матча
"Знаешь ли ты": звезда 2000-х уходит со сцены из-за проблем со здоровьем (фото)
"Жека! Выздоравливай!": Владимир Зеленский переживает за своего друга
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь