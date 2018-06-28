Погода в Киеве: синоптики предупредили о граде и шквалах

Всего в Киеве в течение 28 июня сегодня будет переменная облачность

Сегодня, 28 июня 2018, в Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщили в КГГА.

"В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. В общем сегодня будет переменная облачность, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура днем от + 27 до +29", - указано в сообщении.

Также в КГГА напомнили, что в случае усиления ветра стоит все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Также на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине 28-29 июня 2018 года. Также сильные дожди продлятся 29 июня в Карпатском регионе.