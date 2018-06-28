Погода у Києві: синоптики попередили про град та шквали

Загалом у Києві протягом 28 червня сьогодні буде мінлива хмарність

Сьогодні, 28 червня 2018, у Києві очікуються короткочасні грозові дощі, град і шквали. Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомили в КМДА.

"У Києві очікуються короткочасні грозові дощі, місцями сильні дощі, град і шквали 15-20 м/с. Загалом сьогодні буде мінлива хмарність, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вдень від + 27 до +29", - вказано у повідомленні.

Також у КМДА нагадали, що у разі посилення вітру варто усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Також на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що синоптики попереджають про дощі та грози в Україні 28-29 червня 2018 року. Також сильні дощі триватимуть 29 червня в Карпатському регіоні.