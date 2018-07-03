Погода в Киеве в начале июля побила два рекорда по аномально низким температурам

Такая температуры в июле соответствуют показателям сентября

В Киеве погода в первых числах июля побила два рекорда по аномально низким температурам. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, по данным обсерватории, погода в первых числах июля в Киеве больше соответствовала температурным показателям конца сентября, чем середине лета.

Согласно метеонаблюдениям, 2 июля в столице были побиты два температурных рекорда. Ммаксимальная температура воздуха в этот день не поднялась выше +14,9 градусов, что на 1,3 градуса ниже предыдущего рекорда самой низкой температуры для данной даты, зафиксированного в 1913 году.

Фото: температурные показатели в Киеве (cgo-sreznevskyi.kiev.ua)

В то же время средняя суточная температура составила всего +12 градусов, что на 0,1 градус ниже предыдущего рекорда, который был зафиксирован в этот день же в 1908 году.

"По климатической норме такая температура соответствует 24 сентября", - добавили в обсерватории.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 июля 2018 года на территории Украины без осадков, температура воздуха в отдельных регионах поднимется до +28.