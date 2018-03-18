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Жителей Киева предупредили о гололедице 18 марта

НовостиОбщество    18.03.2018 - 10:46
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут перемещены эвакуаторами

В Киеве на дорогах из-за непогоды в воскресенье, 18 марта, синоптики прогнозируют гололедицу. Также в столице днем ​​местами будет идти снег, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"18 марта, в столице ожидается облачная погода, днем ​​местами снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м / с, температура днем ​​от -9 до -7", - говорится в сообщении.

Также в КГГА заверили, что все профильные коммунальные службы города приведены к максимальной готовности для уборки снега.

"Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут перемещены эвакуаторами", - сообщили администрации.

Отметим, что в связи со сложными погодными условиями с 19:00 16 марта и до понедельника, 19 марта, введен режим ограничения въезда в столицу большегрузного и большегрузного транспорта. Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.

Напомним, как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, несмотря на значительные снегопады, в Украине движение автомобильного транспорта на автодорогах государственного значения в воскресенье, 18 марта, обеспечен.

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Теги: Гидрометцентр, гололедица
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