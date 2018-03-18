Жителів Києва попередили про ожеледицю 18 березня

У Києві на дорогах внаслідок негоди у неділю, 18 березня, синоптики прогнозують ожеледицю. Також у столиці вдень місцями йтиме сніг, повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"18 березня у столиці очікується хмарна погода, вдень місцями сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вдень від -9 до -7", - йдеться у повідомленні.

Також у КМДА запевнили, що усі профільні комунальні служби міста приведено до максимальної готовності для прибирання снігу.

"Для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть переміщені евакуаторами", - повідомили адміністрації.

Зазначимо, що в зв’язку зі складними погодними умовами з 19:00 16 березня і до понеділка, 19 березня, введено режим обмеження в’їзду до столиці великовагового та великовантажного транспорту. Режим обмеження діятиме до окремого розпорядження, враховуючи погодні умови та ситуацію на дорогах.

Нагадаємо, як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, попри значні снігопади в Україні рух автомобільного транспорту на автодорогах державного значення у неділю, 18 березня, забезпечено.