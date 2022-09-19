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Погода в Карпатах ухудшилась: в горах снег и мороз

Фото: снег выпал в горах Карпат (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Александр Белоус

В верховьях Карпат наблюдается ухудшение погодных условий. Температура опустилась ниже нуля, падает снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 09:20, 19.09.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег, обледенение склонов", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, ветер юго-западный 11-12 м/с. Температура воздуха – 3 градуса мороза

Как сообщало РБК-Украина, в воскресенье 18 сентября в Карпатах на долине Драгобрат выпал первый снег.

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