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Погода в Карпатах погіршилася: у горах сніг та мороз

Фото: сніг випав у горах Карпат (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Олександр Білоус

У верхів'ях Карпат спостерігається погіршення погодних умов. Температура опустилася ниже нуля, падає сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"Станом на 09:20, 19.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг, обледеніння схилів", - йдеться в повідомленні.

За даними рятівників, вітер південно-західній 11-12 м/с. Температура повітря - 3 градуси морозу

Як повідомляло РБК-Україна, у неділю 18 вересня в Карпатах на полонині Драгобрат випав перший сніг.

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