Погода як у квітні: у Києві оновлено ще три температурні рекорди

У понеділок, 2 січня, у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 9,4 градусів тепла, що на 3,9 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2007 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"Кліматична норма перевищена на 12,9 градусів тепла, що відповідає погоді середини квітня", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, максимальна температура у столиці піднялась до 13,2 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 6,3 градусів і повторивши рекорд січня, який був зафіксований лише 1 січня.

Крім того, мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 6,9 градусів тепла. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2007 році і дорівнювало 4,0градусів тепла.