Погода як в Єгипті. Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні

"Сьогодні в західних областях, а в неділю в усій Україні передбачається сильний вітер. Погода буде, як в Єгипті - спека, палюче сонце і сильний вітер", - розповіла вона.

Зокрема, впродовж сьогоднішнього дня температура повітря в Україні очікується +30...+37 градусів. 6 серпня в більшості областей України +33...+38, на півдні та сході, ймовірно, місцями до +38....+40 градусів. У західних областях +24...+29 градусів.

"Переважатиме протягом уїк-енду суха сонячна погода, лише в західних областях - подекуди короткочасні грозові дощі, у неділю на заході можливі сильні зливи, швали та град", - додала синоптик.

Погода в Києві

В столиці 5 серпня очікується +35 градусів. Без опадів.

"А 6 серпня +37 градусів, також за єгипетським зразком - спекотно, сонячно та вітряно", - додала Діденко.

Синоптик зазначила, що послаблення спеки - вже у понеділок-вівторок, хоча на сході спека ще затримається.

Погода у серпні в Україні

В цьому році температура повітря у серпні 2023 буде вище за норму. Зокрема, середня місячна температура передбачається +20...+25 градусів тепла, в Карпатах +16...+18 градусів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.